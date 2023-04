Bagni: “Il Napoli può rivincere lo scudetto anche senza Osimhen”

Salvatore Bagni, ex calciatore, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato a proposito del futuro del Napoli.

“Osimhen è uno che fa la differenza in Europa, non ci nascondiamo. Dovesse partire, sarà difficile rimpiazzarlo perché ha caratteristiche uniche. Viste le valutazioni altissime non si può escludere una cessione ed è possibile che il Napoli ceda altri elementi come Lozano e Zielinski. Sicuramente qualcosa cambierà. Sono però convinto che si possa puntare alla riconferma in campionato perché il gap con le altre non è solo nel punteggio, ma anche nella programmazione. Poi le altre big in questo momento sono alle prese con problemi finanziari che il Napoli non ha”.