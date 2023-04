Alvino sbotta contro Allegri: “È abituato alla mancanza di stile, l’antitesi dello spettacolo”

La vittoria del Napoli sulla Juventus di Massimiliano Allegri, ha scatenato polemiche da entrambe le parti. Il tecnico bianconero, non contento dell’arbitraggio, ha avuto un comportamento poco rispettoso dopo la partita. Anche il suo vice Marco Landucci si è lasciato andare ad insulti pesanti contro Luciano Spalletti. Proprio di questo ha parlato Carlo Alvino in un post sui suoi social.

Ecco ciò che ha scritto: “Massimiliano Allegri è il massimo esponente del “non gioco”, l’antitesi dello spettacolo. Abituato alla mancanza di stile, nella sconfitta dá il peggio di sè. Per non parlare del suo secondo, ma conta talmente poco che non vale la pena neanche citarlo. Il trionfo della bellezza napoletana rende ancora più triste il loro livore”.