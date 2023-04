In attesa di eventuali aggiornamenti circa il possibile spostamento della partita contro la Salernitana a Domenica, il Napoli sarebbe impegnato sabato alle 15 al Maradona. Da giorni il Maradona ha centrato il sold-out per la 32^ giornata di campionato. Il settore ospiti resterà chiuso, ragion per cui, molti tifosi partenopei hanno chiesto alla società l’apertura per assistere alla partita.