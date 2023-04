Napoli-Salernitana domenica alle 12.30? La situazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il comune di Napoli ha chiesto il rinvio della sfida contro la Salernitana da sabato 29 a domenica 30 aprile alle 12.30. In questo modo gli azzurri giocherebbero in contemporanea con la Lazio e in caso di successo e mancata vittoria della squadra di Sarri, i tifosi avrebbero modi di festeggiare allo stadio e in un’unica occasione, facilitando il compito delle forze dell’ordine.

La Lega però non sembra propensa a modificare il calendario anche a causa del turno infrasettimanale che vede il Napoli nuovamente in campo martedi contro l’Udinese. Per questo motivo oggi la prefettura ha organizzato un vertice per discutere sul da farsi. Presenti il Prefetto, il sindaco di Napoli e da remoto De Laurentiis. L’ultima parola spetta al prefetto che agirà per il bene della sicurezza pubblica.