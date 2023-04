Modugno:” Lo Scudetto azzurro nasce dalla coerenza e dal coraggio della società, Champions? in quelle due gare il fattore arbitrale è stato rilevante..”

Il giornalista Sky, Francesco Modugno, ospite a ‘Il Bello Del Calcio ‘, ha parlato della grande stagione in campionato degli azzurri: “Nel racconto di una cavalcata Scudetto serve sempre una vittoria speciale come quella di Torino, la partita con la Juventus andrà sempre a decorare la storia del Napoli di quest’anno. La non esultanza di Zielinski è stata l’esultanza più profonda che c’è, lui è uno dei pochi reduci del successo a Torino del 2018 con Sarri. Contro la Juve ci sono state illusioni spezzate, ieri si è riscritta la storia. Lo Scudetto azzurro nasce dalla coerenza e dal coraggio della società: si è deciso di affidarsi a Giuntoli per rifare la squadra, che ha poi trovato una grande guida in Spalletti. Questo è il primo scudetto ‘umano’ del Napoli, che coinvolge tutti, però penso che un po’ di amarezza per l’uscita Champions resti: in quelle due gare il fattore arbitrale è stato rilevante”.