Marcolin: ” È un po’ lo scudetto anche di Benitez che ha reso questa squadra internazionale..”

Dario Marcolin, ex giocatore del Napoli ed attuale opinionista DAZN, ha parlato ai microfoni di Canale 8:“Primo tempo con la Juventus molto tattico poi il secondo tempo è stata un’altra partita. Va dato merito a Spalletti per come ha cercato di vincerla negli ultimi 20 minuti. Quando arrivi a quel punto della partita gli allenatori cercano di non perderla mentre il Napoli ha provato a vincerla concedendo anche qualche contropiede. Poi il tiro di Raspadori non era irresistibile e Szczesny non è impeccabile ma intanto l’attaccante era lì per fare gol. Zielinski è un grandissimo calciatore che fa cose bellissime dal punto di vista tecnico a cui manca la cattiveria agonistica, altrimenti saremmo al cospetto di un fuoriclasse.

È un po’ lo scudetto anche di Benitez che ha reso questa squadra internazionale. Rafa ha portato a Napoli calciatori che sono rimasti in azzurro anche 7-8 anni. È vero che è uno scudetto cresciuto in 18 anni, ma è anche vero che nessuno si aspettava arrivasse quest’anno. Il Napoli ha creato un vero e proprio modello di squadra”.