La burla dei tifosi napoletani per Zuliani e Cruciani

Non è una novità che i napoletani siano conosciuti ed apprezzati soprattutto per la loro estrosità e inventiva. Il fervido ingegno partenopeo, non si è smentito nemmeno questa volta, complice l’ultima vittoria in campionato contro la Juve che ha portato gli azzurri di Spalletti a un passo dall’agognato terzo scudetto. Striscioni, manifesti, bandiere, si respira l’attesa e il clima festoso da ogni vicolo della città. Dopo la vittoria contro la Juve, in uno dei vicoli è stato affisso un cartello sfottò. Nel mirino del dileggio dei tifosi napoletani due giornalisti, notoriamente simpatizzanti della Juventus, Claudio Zuliani e Giuseppe Cruciani. Il cartello recita testualmente: “Qui giace in pace il campionato di Serie A 2022-2023, ne danno il triste annuncio con immenso dolore Zuliani e Cruciani. Con gioia e simpatia, il popolo napoletano”.