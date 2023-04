Il Mattino – Spalletti recupara due uomini in vista della Salernitana: le ultime

Secondo quanto riportato da Il Mattino, contro la Salernitana ci saranno anche Matteo Politano e Giovanni Simeone. I due calciatori dopo lo stop hanno recuperato e potrebbero essere anche in pachina nel match di sabato, quello che potrebbe decretare l’assegnazione dello scudetto:

“Spalletti dovrebbe riavere nuovamente a disposizione per il derby sia Simeone che Politano. Entrambi dunque sono pronti per tornare nuovamente tra i titolari. Non ci sarà sicuramente Mario Rui che potrebbe invece recuperare per il match del 7 maggio contro la Fiorentina”. Si legge sul quotidiano