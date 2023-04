Stefano De Grandis, giornalista Sky, ha parlato del gesto di Cuadrado in Juventus-Napoli dal quale è scaturito il goal degli azzurri: “Quello che ha fatto Cuadrado non mi è piaciuto, prediligo un livello di sportività più alto. Non faccio moralismi, ma se cadi sempre nelle stesse sceneggiate è giusto che venga censurato. La Juve ha subito goal perchè il colombiano è rimasto a terra e l’uomo sulla destra che doveva marcare è rimasto libero sul cross decisivo“.