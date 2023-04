CdS – Infortuni in casa Napoli, Politano pronto a tornare! Le ultime su Simeone e Mario Rui

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sugli infortunati in casa Napoli:

“Matteo Politano ci sarà sabato pomeriggio, contro la Salernitana, ad annusare l’aria di festa. Mario Rui, invece, non può e ne è amaramente consapevole. L’infortunio della settimana scorsa in Champions (infrazione della testa del perone destro) è serio, va affrontato con cautela, e bisognerà aspettare probabilmente l’Inter, il 21 maggio per rivederlo in campo. Simeone si è arreso a Lecce, il 7 aprile, e sfrutterà questa settimana per capire se sarà il caso di rischiare, se ce n’è la possibilità”.