CdM – Napoli si prepara alla festa Scudetto: il piano della Prefettura

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi sulla festa Scudetto e sulle possibili mosse della Prefettura per mantere l’ordine pubblico. Questo quanto evidenziato:

“Sarà una grande festa e, ovviamente, spetterà alla Prefettura far sì che non ci siano problemi. Per questa ragione le forze dell’ordine si preparano a presidiare addirittura 70 varchi cittadini, con 5 poliziotti per ogni postazione. Avranno il compito di evitare ingolfamenti nel contro storico. Saranno previsti fumogeni nel centro storico, tavolate con ristoranti a cielo aperto dal Rione Traiano a San Giovanni a Teduccio. Tra auto colorate d’azzurro, bandiere, sagome dei calciatori e carri allegorici, sono già stati preparati anche gli spettacoli pirotecnici con fuochi d’artificio, all’esterno dello stadio Maradona, a Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli e in Via Nuova Santa Maria Ogni Bene”.