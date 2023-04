Caiazza: ” Zielinski è uno che merita più di tutti questo scudetto, mi auguro possa rinnovare col Napoli, Giuntoli? potrebbe lasciare il Napoli..”

Il giornalista del quotidiano Il Roma, Salvatore Caiazza, è intervenuto ai microfoni di Canale 8: ” Vincere uno scudetto a Napoli è diverso e le immagini di festa dopo la vittoria di Torino lo testimoniano. Spalletti ha detto chiaramente che contro la Juventus ad un certo punto avrebbero anche potuto accontentarsi di un pareggio e invece hanno provato a vincerla. Zielinski è uno che merita più di tutti questo scudetto. È un reduce della stagione 2018, ha subito tante critiche per il suo rendimento altalenante, ma oggi è servita la sua qualità per battere la Juventus. Mi auguro possa rinnovare col Napoli perché può dare ancora tanto. Mi è giunta voce che Giuntoli potrebbe anche andare via l’anno prossimo”.