TuttoSport – Questione di destino: Napoli sempre più vicino al tricolore

L’edizione odierna di TuttoSport ha celebrato la vittoria azzurra con un forte riferimento al destino.

Raspadori decide un match in cui gli azzurri hanno dato l’impressione di comandare la partita. L’anno in cui la vittoria del tricolore è meritata. Lo scrive così il quotidiano sportivo: “E’ destino, così, che la gloria se la prenda il Napoli con un perfetto tiro al volo di Raspadori, solo soletto nella zona dove avrebbe dovuto esserci Cuadrado, rimasto coricato nell’area avversaria a vedere l’effetto che fa, brutto, per la Juve, mentre Fagioli non si accorge della punta. Per il Napoli, invece, inizia il conto alla rovescia (se vincerà la prossima e la Lazio non dovesse vincere ci sarà anche la matematica) per la festa più attesa: quella tricolore”.