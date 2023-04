Scarpa d’Oro, Mbappé sorpassa Osimhen!

Erling Haaland è sempre più vicino alla conquista della Scarpa d’Oro, ormai irraggiungibile per Harry Kane (secondo). L’inglese ha comunque segnato il gol della bandiera in una sconfitta pesantissima contro il Newcastle (6-1). Tra infortuni e Verona e Juventus senza gol, Victor Osimhen ha subito il sorpasso da Kylian Mbappé, piazzandosi al quarto posto. Il francese è stato protagonista del successo del Psg. I parisiens, infatti, hanno battuto l’Angers in trasferta grazie alla doppietta di Mbappé. Ecco la classifica aggiornata con le prime quattro posizioni.

Erling Haaland (Manchester City 64 (28 reti x 2 di coefficiente)

Harry Kane (Tottenham) 48

Kylian Mbappé (PSG) 44

Victor Osimhen (Napoli) 42

Jonathan David (Lille) 42

Enner Valencia (Fenerbahce) 40,5

Alexandre Lacazette (Lione) 40

Ivan Toney (Brentford) 38

Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) 37,5

Folarin Balogun (Reims) 36