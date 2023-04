Repice: “Juve-Napoli complicata dal punto di vista della narrazione sportiva. Scudetto capitolo chiuso”

Francesco Repice ha parlato nel post partita di Juventus-Napoli sul suo canale Youtube. Il telecronista Rai ha elogiato il Napoli e sottolineato gli errori della Juventus. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Serata emozionante e complicata dal punto di vista della narrazione sportiva. Mi sono reso conto che la Juve ha perso di corto muso cadendo in un’ingenuità difensiva che non mi aspettavo. Cuadrado rimane a terra e lascia libera la sua fascia dando campo libero a Raspadori che conclude bene di sinistro, sfortunato Szczesny. Napoli ha fatto di più ma ha tirato meno. Risultato giusto nel complesso e gol che assegna virtualmente lo scudetto. Non ho esultato sul gol di Di Maria perché avevo intuito che l’azione sarebbe stata rivista al var, con annullamento della rete. Ora ci sono le coppe, manca ancora tanto alle semifinali, ma 5 italiane significa che il nostro calcio sta spiccando il volo, tornando a ciò che era tempo fa a dispetto di tutti i soldi che spendono in altri paesi. Lotta Champions stupenda, scudetto capitolo chiuso e lotta salvezza ancora in ballo. Mi aspetto un finale di stagione ricco di emozioni, ma senza preoccuparmi degli arbitri, a me interessa solo il campo”.