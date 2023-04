Pedullà attacca Fabbri: “Così si capisce l’inutilità di certi arbitri”

Alfredo Pedullà ha commentato la direzione arbitrale di Fabbri. “Gatti è da espulsione, ma quando un arbitro non vede un fallo netto come quello di Milik, a due metri di distanza, capisci l’inutilità di certi arbitri”, ha detto il giornalista di SportItalia.

“Che Fabbri non possa arbitrare Juventus-Napoli è certificato, ma certi errori clamorosi e colossali ad un metro sono inammissibili. Ho visto un grande Napoli, come predominio e occasioni, poi l’episodio in ripartenza sblocca tutto. Spalletti ha giocato una partita di controllo, dopo l’occasione di Cuadrado ha tenuto il pallino e nel secondo tempo ha avuto chances importanti con Osimhen”, ha concluso Pedullà.