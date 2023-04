Napoli, una fiumana di gente al murale di Maradona dopo Juve-Napoli

Dopo la vittoria di ieri sera contro la Juve, il clima giulivo nelle strade della città ha preso il sopravvento. Ieri sera, tifosi festanti all’arrivo degli azzurri a Capodichino; oggi, la medesima situazione ai Quartieri Spagnoli. Napoletani, turisti, italiani, stranieri, un fiume umano accorso in via Emanuele De Deo, per omaggiare il Pibe. Il Comune di Napoli ha istituito tutor turistici, per consigliare i turisti su come snodarsi dal groviglio di gente presente nei vicoli. Ai piedi del murales, sciarpe di squadre di tutta Europa, maglie delle principali squadre argentine, autografate dai giocatori. Tra queste, quella dell’ Argentinos Juniors, prima squadra professionistica di Maradona.