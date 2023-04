Massimo Chiesa: “Gatti andava espulso, errore tecnico micidiale. Non si può non espellere un calciatore per condotta così violenta..”

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l’ex arbitro Massimo Chiesa che ha commentato le falle arbitrali di Fabbri durante Juventus-Napoli: “Il pugno di Gatti a Kvara? complicato capire come possa essere sfuggito a Fabbri in presa diretta. Lo stesso Fabbri non ha dimostrato di essere in forma, non ha arbitrato benissimo. Gatti andava espulso, poi il VAR è impossibile da assolvere. Prova TV per Gatti? Ci sono da rivedere le pieghe del regolamento, ma non lo escludo. Si è già intervenuti per il caso Lukaku, quindi perché non intervinire anche su una situazione simile.

La simulazione di Cuadrado? Da arbitro non l’avrei presa bene, mi danno fastidio. Questi calciatori sembrano fulminati da inguaribili lesioni e poi si rialzano alla prima palla buona. Bisognerebbe essere più severi”.