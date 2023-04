LIVE – Il Napoli batte la Juventus, cresce l’attesa dei tifosi partenopei all’aeroporto di Capodichino

La vittoria allo scadere in casa dello Juventus ha cucito quasi del tutto il terzo scudetto sulla casacca del Napoli. Il gol di Giacomo Raspadori ha permesso agli azzurri di sbancare l’Allianz Stadium. Ora i punti di distanza dal titolo sono 5, e potrebbero arrivare già nella prossima giornata se i partenopei vincessero con la Salernitana e la Lazio non riuscisse a battere l’Inter. Motivo per cui i tifosi azzurri stanno aspettando l’arrivo dei propri beniamini all’aeroporto di Capodichino. MondoNapoli fornirà la diretta dei festeggiamenti.

1:25 – Sono presenti circa 2000 tifosi in attesa del ritorno della squadra di Luciano Spalletti da Torino.