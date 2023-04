Lorenzo Insigne esprime tutta la sua commozione e felicità per la vittoria del Napoli a Torino. L’ex azzurro ha pubblicato un post su Instagram per celebrare la vittoria del Napoli. “Alcuni amori li senti sempre molto vicini – ha scritto Insigne – E’ stato molto difficile non esprimermi in questo periodo; ma da tifoso napoletano sò scaramantico. Ma questa volta posso dirlo: manca poco al grande sogno. Avanti così! #ForzaNapoliSempre”