Il Mattino – La vittoria fondamentale per avvicinarsi allo scudetto: tutto torna allo Stadium

Una vittoria fondamentale, arrivata proprio nello stadio in cui 5 anni fa Koulibaly svettò in aria per regalare un sogno alla citttà di Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ancora una volta il Napoli ha vinto contro i bianconeri con una perla nel finale. Corsi e ricorsi storici che sanno di destino: “Il momento più bello della partita al terzo minuto di recupero, che bravo Jack appena entrato in campo a trovare l’angolo perfetto. Il pallone scaraventato in quella porta dove, cinque anni fa, Koulibaly aveva avvicinato il Napoli alla Juve capolista. Sembrava possibile il sorpasso ma il sogno scudetto sfumò: quanto accadde dopo ancora lo ricordiamo bene. Il destino ha scelto uno stadio (e una porta) per avvicinare il Napoli al meritatissimo scudetto”.