Il Mattino – Impatto devastante per Elmas: il goal nasce da una sua pennellata

Eljif Elmas è stato semplicemente determinante.

Il macedone è entrato benissimo nella ripresa ed ha offerto a Raspadori una palla da scaraventare solo in rete. Questo il giudizio de Il Mattino nella rassegna dei voti in pagella: ” 8- Entra subito bene con un gioco di prestigio attivando Osimhen a centro area nella sua prima occasione realmente pericolosa del match, un altro ricamo il lancio in verticale per Osimhen che il centravanti nigeriano gira alto sulla traversa. Molto buono il suo impatto sulla partita, regala una scossa agli azzurri. Suo l’assist a Raspadori”.