Iezzo: ” Il Napoli è un gruppo forte, fatto da ragazzi forti, Spalletti? l’arma in più di questa squadra..”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CN24 Live, commentando l’imminente vittoria in campionato del Napoli: “Le ultime ore le ho vissute con grande soddisfazione, vincere in quel modo è stato straordinario. C’erano un po’ di cose non chiare nella gara, ultimamente al Napoli non è andata bene con gli arbitri. La giustizia divina esiste e ormai siamo a pochi attimi dallo scudetto. Il gruppo è forte e ci stanno regalando un sogno.

Le partite in Champions mi hanno fatto capire che questa squadra avrebbe potuto fare cose straordinarie. Spalletti è stato l’arma in più di questa squadra, un allenatore deve metterle le scarpe da calcio, soprattutto quando hai un gruppo di giovani affamati di vittoria. Dal lato della comunicazione, si è visto uno Spalletti diverso rispetto agli ultimi anni, forse anche perché ha avuto un gruppo di ragazzi ambiziosi e quando c’è ambizione ne giovano tutti”.