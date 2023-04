Gazzetta – Grande determinazione del Napoli a Torino: scelte perfette nel finale

Un Napoli arrembante e mai domo quello visto allo Stadium ieri sera.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha fatto riferimento alle scelte tecniche perfette di Luciano Spalletti nel finale. Ecco il resoconto della Rosea: “La squadra azzurra, si sa, non è al meglio della condizione. E questa gli è costata l’amara eliminazione in Champions. Ma il gruppo ha saputo reagire alle difficoltà. Non ha aspettato che lo scudetto gli cascasse addosso, visto anche come frenano le presunte inseguitrici, ma se l’è andato a prendere di forza e con carattere sul campo di una delle big, una Juventus che è comunque in corsa nelle Coppe e che aveva voglia di riscattare la manita dell’andata. Il guru Spalletti ha pensato bene di gestire al meglio le proprie forze. E nella ripresa ha calato il tris vincente Elmas-Zielinski-Raspadori”.