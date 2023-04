Giacomo Raspadori ha segnato il gol decisivo ieri sera all’Allianz Stadium durante Juventus-Napoli, dopo essere stato valutato dalla dirigenza bianconera la scorsa estate, come ci scrive la Gazzetta dello Sport. La partita è stata decisa da un giovane ragazzo, troppo giovane per Allegri che non lo ha scelto quest’estate. Il magnifico sinistro al volo di Giacomino Raspadori conferma ancora una volta la vittoria dello Scudetto del Napoli.