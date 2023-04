Fedele: “Cosa avremmo detto oggi se il gol di Di Maria non fosse stato annullato?

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, sulle frequenze di Radio Marte. L’ex procuratore e opinionista ha parlato di Juventus-Napoli. Fedele ha criticato il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La presunzione di Allegri ha fatto la differenza. La Juve ha giocato da provinciale, concedendo delle praterie a Kvaratskhelia e compagni. Il Napoli non ha attaccato, non ha fatto neanche un tiro in porta fino alle sostituzioni. Quando Allegri ha creduto di vincere, ha cambiato atteggiamento e ha perso. Il Napoli è incorso sempre nello stesso errore: esporsi puntualmente al contropiede. Non è il Napoli di due o tre mesi fa, lo abbiamo visto nel primo tempo: non ha fatto un tiro in porta. Poi si ci è messo Allegri al 61′, sbagliando i cambi. Mi chiedo: cosa avremmo detto oggi, se il gol di Di Maria non fosse stato annullato?”