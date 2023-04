Il Corriere dello Sport ci dice che: il Napoli potrebbe conquistare lo scudetto nel prossimo weekend se batte la Salernitana e la Lazio non riesce a vincere contro l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, anche se il mosaico non dovesse essere perfetto, il Napoli potrebbe ancora vincere lo scudetto il 2 maggio contro l’Udinese. Con solo 5 giornate alla fine del campionato, 84 punti sarebbero un vantaggio insormontabile per gli inseguitori. La vittoria sembra questione di tempo.