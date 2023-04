Boniek: “Napoli, un capolavoro frutto del lavoro di tutti”

Zbigniew Boniek è stato intervistato a Radio Rai. L’ex juventino ha elogiato il Napoli per quella che è la vittoria di uno scudetto meritatissimo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Va fatto un monumento anche a questo Napoli. Non partiva favorito a inizio anno, è stato allenato benissimo, Spalletti ha trovato soluzioni difficili da immaginare come Lobotka davanti alla difesa. Poi la grande stagione di Osimhen, gli arrivi di Kvara e Kim. Un capolavoro frutto del lavoro di tutti, ognuno ha messo un mattone. Bisogna fare gli applausi a questo Napoli, per come vince e come gioca, vince la partita perché le domina. Zielinski? “Per me è uno dei più forti centrocampisti in circolazione: si riesce sempre a liberare bene dell’avversario, è ambidestro, è intelligente. Se fosse stato un po’ più smaliziato, avrebbe potuto fare ancora di più, è troppo bravo ragazzo. Tutti hanno alti e bassi, ma nei momenti decisivi c’è sempre, come ieri”.