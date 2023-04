Ass. Ferrante: “Stadio aperto per Inter-Lazio? Vi dico come stanno le cose”

Nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli si è parlato della possibilità di avere lo stadio aperto con l’installazione di un maxischermo per vedere Inter-Lazio. In caso di vittoria o pareggio dei nerazzurri, infatti, il Napoli sarebbe matematicamente campione d’Italia. Solo se, ovviamente, gli azzurri battono la Salernitana. Su questa possibilità si è espressa l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Ho appena letto la richiesta ufficiale fatta al sindaco, è arrivata stamattina e non credo se ne sia ancora parlato. Non so che risposta possa esserci. Mancano pochissimi giorni, la situazione è molto particolare e si dovrebbe organizzare qualcosa con la società, visto che lo stadio è in consegna alla società. Dovrebbero esserci delle fitte conversazioni tra il sindaco e il presidente De Laurentiis. Stiamo lavorando su altri fronti per organizzare la festa, sperando possa arrivare quanto prima”.