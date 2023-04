Angelini shock: “A Napoli cafonciotti arricchiti, stadio una latrina”

Non sanno perdere come con il Milan. Non sanno nemmeno vincere. Dei cafonciotti arricchiti. D'altronde Dela ne è l'esempio. Gente che briga con la ASL 1 Napoli che rinvia partite per pioggia e c' è il sole….. adesso festeggeranno 4 mesi. https://t.co/deDuq3JvDv