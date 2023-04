TuttoSport – Il vantaggio del Napoli è importante: servirà condurre al meglio il distacco

Il Napoli ha un vantaggio importante e, per questo motivo, dovrà gestire in maniera fondamentale il ruolo di capolista.

La sconfitta interna della Lazio contro il Torino offre l’opportunità agli azzurri di avvicinare l’obiettivo scudetto sempre di più. La gara dello Stadium sarà fondamentale per bruciare le trappe ed affrettare quell’esplosione che la conquista del tricolore ha costruito e animato in tutti i tifosi azzurri. Nonostante il big match di stasera, come sottolineato dall’edizione odierna di TuttoSport, la distanza dalle altre va controllata nel migliore dei modi: “Il big match di giornata è quello che, nel posticipo serale, vedrà opposte Juventus e Napoli all’Allianz Stadium. Con un vantaggio di quattordici punti sulla Lazio e di sedici sulla Juve la squadra di Luciano Spalletti può limitarsi a gestire il vantaggio in attesa dell’ufficialità della conquista dello scudetto”.