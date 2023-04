TuttoSport – Il Napoli si affida alle prime volte: Kvara e Osi vogliono segnare allo Stadium

Kvara e Osi vogliono segnare il loro primo goal allo Juventus Stadium.

I due azzurri non hanno ancora timbrato il cartellino nel tempio dei bianconeri: il primo non ha mai avuto la possibilità di sfidare la Juve a Torino e il secondo non è mai riuscito ad andare in rete. Un’ottima occasione per entrambi, se lo augura mister Spalletti. Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna di TuttoSport: “Spalletti vuole il successo in trasferta che manca dal match di Lecce e punta sul duo delle meraviglie Kvaratskhelia-Osimhen. Il georgiano cerca il riscatto dopo gli errori commessi nelle due sfide di Champions con il Milan ed il nigeriano sta per ritrovare la condizione migliore: entrambi vogliono la prima rete all’Allianz Stadium”.