Thiago Almada: “Voglio vincere un titolo con l’Atlanta”

I contatti tra il Napoli e Thiago Almada sembrano intensificarsi. Dopo il like su Instagram al fotomontaggio che lo vedeva come nuovo acquisto dei partenopei, l’argentino ha rilasciato delle dichiarazioni.

Ecco le sue parole: “Ho dovuto adattarmi presto, appena arrivato qui in Mls. Ma credo di esserci riuscito. Non abbiamo fatto subito bene come squadra, ma personalmente ero soddisfatto e credo di essere arrivato a questa stagione nel modo migliore. Stiamo provando a migliore insieme in campo, imponendo il nostro gioco. Voglio vincere un titolo qui all’Atlanta.”