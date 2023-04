Retroscena Sky – Allegri e il consiglio a De Laurentiis: “Prendi Spalletti”

Paolo Assogna, inviato Sky, ha rivelato un retroscena riguardante l’estate 2021 in cui Spalletti approdò sulla panchina del Napoli a seguito di molte voci che vedevano in Massimiliano Allegri il favorito per la panchina azzurra. Queste le sue parole: “In quel periodo De Laurentiis corteggiava molti allenatori tra cui Allegri. I due si incontrarono a Roma per discutere del progetto ma il tecnico toscano voleva allenare la Juventus. In quegli incontri Allegri consigliò come allenatore da prendere Luciano Spalletti, a suo modo di vedere perfetto per il progetto del Napoli”.