Il Mattino – Kim e Anguissa tornano tra i titolari: rientri importantissimi per Spalletti

Luciano Spalletti potrà contare sui rientri fondamentali di Kim e Anguissa.

Assenze pesanti contro il Milan quelle del difensore e del centrocampista, pronti subito a ritornare in prima linea per dare vigore ed equilibrio al Napoli in quel di Torino. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino sui due calciatori: “Il rientro del difensore sudcoreano è importantissimo per gli azzurri, la sua presenza assicura fisicità nel cuore dell’area di rigore, velocità nei recuperi difensivi e grande sicurezza nel gioco aereo. Fondamentale anche il ritorno di Anguissa a centrocampo per la sua straordinaria capacità nel recupero palla e il suo contributo prezioso nella fase di non possesso: il camerunense è decisivo per l’equilibrio della squadra azzurra e per far mantenere sempre la giusta compattezza tra i reparti”.