Stoichkov: “Il calcio italiano è tornato, il Napoli sta per vincere uno Scudetto storico giocando un calcio fantastico”

L’ex attaccante bulgaro del Barcellona Hristo Stoichkov, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando anche del Napoli. L’ex pallone d’oro ha parlato della squadra azzurra complimentandosi per il grande calcio espresso nell’arco di questa stagione. Queste le sue parole: “Il calcio italiano è tornato perché sta lavorando bene, quello che sta succedendo non è un caso. Questo non lo penso solo perché sono arrivate cinque squadre nelle tre coppe europee. Il Napoli di Luciano Spalletti, che il Champions non c’è più perché è stato eliminato dal Milan nei quarti, in questa stagione ha giocato un calcio fantastico. Gli azzurri stanno per vincere uno storico Scudetto grazie anche ad un attaccante straordinario come Osimhen”.