Napoli Primavera. Ennesima sconfitta per gli uomini di Frustalupi che, nel match salvezza contro il Verona, perdono per 3-1. Sconfitta pesantissima per gli azzurrini che restano a quota 31 pt in campionato, in piena zona playout. Verona che sale a 35 pt e si avvicina alla salvezza.