Mauro, ex giocatore di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino, parlando di Juventus-Napoli. Queste le sue parole: “A Torino è difficile fare risultato, c’è sempre il rischio di perdere. Ci sta perdere qualche punto per strada, ma non si deve vivere con l’ansia. Il Napoli ha ucciso il campionato ed i giocatori dovranno solo godersi la passerella che ci sarà da qui alla fine”.