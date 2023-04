Luca Marchegiani, telecronista di Sky Sport, ha commentato la partita tra Napoli e Milan martedì sera, dove il Napoli è stato eliminato dalla Champions League; oggi, Marchegiani è intervenuto ai microfoni di “Radio Deejay”.

Nel programma di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, Marchegiani ha provato a motivare l’eliminazione degli azzurri con queste parole e poi ha parlato della reazione della città all’esito del campo:

“Io ho visto, al termine della partita, una delusione molto lieve, anche perché Napoli è addobbata a festa, sta per vincere uno Scudetto straordinario, e dunque non c’era tanta delusione alla fine della partita; anzi, secondo me, il cammino straordinario che ha fatto il Napoli in campionato, consentendogli di avere tanti punti di vantaggio, ha fatto perdere un po’ di determinazione e un po’ di sacro fuoco nella doppia sfida con il Milan”.