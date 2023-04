Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport parlando delle italiane in Europa. Queste le sue parole: “Un triplete italiano in Europa è possibile. In generale, tutte le italiane in Europa hanno fatto bene. Per esempio il Napoli è stata la nostra migliore squadra in Champions per molto. Milan e Inter mi hanno sorpreso: l’Inter aveva un girone di ferro, nelle notti di ferro tira fuori sempre grandi prestazioni”.