Nicola Ventola ha rilasciato alcune dichiarazioni su Kvaratshkelia dopo la partita di Champions contro il Milan:

“Kvaratskhelia ha fatto innervosire la partita nei primi 20 minuti. Su 50 volte, 40 ha fatto la scelta sbagliata. Non era la sua giornata, con le idee e con le scelte, e il rigore non lo deve calciare lui. Non era la sua giornata per le scelte giuste. Non ha aiutato la squadra. Osimhen non aveva spazio e spesso era costretto a fare la mezzaluna”.