Tardelli: “Il campionato è irrimediabilmente falsato, ora aspettiamo”

La decisione della corte d’appello di annullare la sanzione precedentemente comminata alla Juventus ha fatto parlare. Tra i commenti, spunta quello dell’ex giocatore Marco Tardelli, che ha parlato a La Stampa.

Di seguito le sue parole: “Sappiamo già chi vincerà il campionato, questo è certo: il Napoli per la gioia di tutti gli sportivi amanti del bel calcio. Ma come possiamo definire questa stagione così ricca di colpi di scena che però non riguardano lo sport?”.

Tardelli ha poi continuato: “Dopo due mesi di penalizzazione ecco che ritornano i punti tolti, ma siamo sicuri che fra quindici giorni …non voglio nemmeno immaginarlo. Certo ora aspettiamo ansiosamente il riesame del caso, ma intanto un’ombra scura e sinistra si allunga su un campionato irrimediabilmente falsato” .