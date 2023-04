Amir Rrahmani sta per rinnovare il suo contratto con il Napoli. A parlarne è il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale. Il suo procuratore, Adrian Allaj, è arrivato in città per limare gli ultimi dettagli per l’estensione dell’accordo. Il kosovaro è pronto a prolungare il suo contratto fino al 2028. Sul suo rinnovo aleggiavano pochissimi dubbi, ma con l’arrivo in città del suo procuratore questo appare imminente.