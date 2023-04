Repubblica – Meret sta bene a Napoli, ha già preso una decisione che fa piacere al club

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito del futuro di Alex Meret. Il portiere, autore di una buonissima stagione con la maglia del Napoli, è finito nel mirino di vari club di Premier League. La volontà dell’estremo difensore è però quella di non voler fare uno sgarro alla sua attuale società. Al termine della stagione infatti, è previsto un incontro tra Cristiano Giuntoli e l’agente del portiere Federico Pastorello. Secondo quanto riportato, verrà scelto di affrontare un percorso comune. Meret a Napoli sta bene, tanto da voler prolungare di un anno il proprio contratto per evitare di arrivare in scadenza.