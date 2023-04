Paulo Sousa in conferenza”: “Settimana prossima contro il Napoli ritornerà Giulio Maggiore”

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana ha parlato in conferenza prima della sfida con il Sassuolo di questo weekend. Tra le domande poste al tecnico portoghese anche quando rientrerà Giulio Maggiore, centrocampista ex Spezia. Come annunciato dal tecnico il mediano sarà con la squadra dalla trasferta di sabato prossimo contro il Napoli. Queste le sue parole: “Oggi Maggiore si è allenato per tutta la seduta, è rientrato. Nella prossima settimana il ragazzo aumenterà i carichi di lavoro e rientrerà contro il Napoli. Mazzocchi ha vissuto una situazione più difficile, c’è stato un problema muscolare serio”.