Montefusco: “Juventus-Napoli? Non c’è partita, sono inguardabili”

Mancano ormai pochi giorni a Juventus-Napoli, big match della 31esima giornata di Serie A. I bianconeri, forti dell’annullamento della sanzione da parte del CONI, arrivano alla partita con l’obiettivo di consolidare il terzo posto. Il Napoli invece, cerca l’allungo definitivo per mettere le mani sullo scudetto. Del match ha parlato l’ex allenatore azzurro Vincenzo Montefusco a Tele A.

Ecco le sue parole: “Ho visto sia la Juventus che il Napoli. Ho avuto modo di seguire i bianconeri, in particolare, nella partita contro il Sassuolo e mi sono parsi inguardabili. Se è vero che in una gara secca può succedere di tutto, è altrettanto doveroso rimarcare come non ci sia assolutamente partita: il Napoli è nettamente più forte”.