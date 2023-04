Gazzetta – Rrahmani verso il forfait contro la Juve. Mario Rui, rischio stagione finita

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport scrive a proposito della situazione degli infortunati in casa Napoli. Durante la sfida di Champions League contro il Milan, gli azzurri hanno visto lasciare il terreno anzitempo a Mario Rui, Matteo Politano e Amir Rrahmani. Tra questi stop, quello del kosovaro appare meno grave degli altri. La sua distorsione alla caviglia destra appare lieve, ma difficilmente gli permetterà di prendere parte alla prossima trasferta di campionato in cui gli azzurri sfideranno la Juventus. Almeno due le settimane di stop per l’ex Inter, che ha rimediato una distorsione alla caviglia di primo grado. Il peggior destino è capitato al portoghese, che soffre di un’infrazione alla testa del perone destro. Questo stop potrebbe concludere in anticipo la sua stagione.