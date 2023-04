CorrSport – Napoli incantato da Almada: il suo like fa ben sperare

Il Napoli sarebbe interessato fortemente a Thiago Almada.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’attaccante argentino avrebbe messo like ad una foto Instagram in cui veste la maglia azzurra. Un segnale non di poco conto e i tifosi azzurri sognano il suo arrivo: “Un argentino, un altro, e si fa in fretta ad accostarlo al Napoli: si chiama Thiago Almada, ha appena ventidue anni, gioca nell’Atlanta United in Mls, ha fatto parte della spedizione albiceleste che ha vinto il Mondiale in Qatar e piace al Napoli. Ci sarebbero stati contatti con il suo entourage, e questo è un altro indizio, a cui conviene aggiungere il like del calciatore che su Instagram si è ritrovato con la maglia azzurra addosso ed è gradito, quanto basta per

dirgli che gli piace o che gli piacerebbe, chissà”.