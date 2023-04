Cagni: “Juve-Napoli? Spalletti dovrà lavorare sotto l’aspetto mentale”

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito della prossima gara di campionato dei partenopei: Juventus-Napoli. Queste le parole del tecnico.

“La difficoltà del Napoli sarà recuperare le ultime botte prese, non è così semplice. Il campionato non è in discussione, è solo una questione di questa partita. Spalletti dovrà lavorare sì sull’aspetto tecnico, perché gli mancheranno diversi elementi importanti e qualcosa di nuovo dovrà fare, ma dovrà lavorare soprattutto sotto l’aspetto mentale”.