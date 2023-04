Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo Tuttosport, Giovanni Simeone non prenderà parte alla trasferta di Torino contro la Juventus. Secondo l’edizione odierna, infatti, all’attaccante argentino serviranno almeno altre due settimane per smaltire completamente l’infortunio rimediato nel match del Via del Mare contro il Lecce. La data prevista per il rientro in gruppo, al momento, è stimata per il 7 maggio quando il Napoli sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano.